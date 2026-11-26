Журналисты установили, что российский военнослужащий Ярослав Бородин командовал тактической авиационной группой, участвовавшей в атаке.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны идентифицировало российских военных, причастных к авиаудару по школе в Камышевахе Запорожской области, где погибли более 70 человек. Журналисты "Следствия.Инфо" разыскали информацию о каждом из оккупантов, причастных к преступлению.

Так, по данным следователей, российский военный Ярослав Бородин командовал тактической авиационной группой №5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ, задействованной в атаке.

Бородин участвует в войне против Украины с 2023 года. Ему 36 лет. Он родился в Казахстане, в городе Семипалатинск. Имеет российское гражданство. В армии РФ служит 14 лет. В настоящее время проживает в Октябрьском, Волгоградской области. Этот поселок находится недалеко от аэродрома "Мариновка", где базируется один из полков, задействованных в атаке на Комышуваху. Бородин женат и воспитывает пятилетнего сына.

Видео дня

Журналисты "Следства.Инфо" также нашли фотографии, страницы в соцсетях и другие личные данные военных, фигурировавших в списке ГУР. В поиске информации из закрытых баз данных помогла команда проекта "Kiborg".

Полковник Фёдор Владимирович Зубаков

По данным ГУР, удар по Камышевахе спланировал 42-летний полковник Фёдор Владимирович Зубаков. Он является начальником группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" армии РФ. В социальных сетях Зубаков публикует фотографии, на которых он позирует в военной форме на Красной площади в Москве с женой и детьми.

Капитан Сергей Александрович Елисеев

Также среди идентифицированных ГУР российских летчиков – 31-летний капитан Сергей Александрович Елисеев. Он служит в армии РФ с 2015 года, а против Украины воюет с марта 2022-го, установили журналисты.

Елисеев закрыл личные страницы в соцсетях. В Telegram летчик вместо собственных фотографий размещает картинки.

"Журналисты нашли Елисеева с помощью инструмента, который позволил увидеть его сообщения и группы, в которых он их оставляет. Один из комментариев привел нас к открытому Telegram-каналу его жены Дарьи. Она ведет блог, публикует фотографии с мужем, их сыном и друзьями. На одном из видео – гендер-вечеринка, во время которой Елисеевы узнавали пол ребенка. На этих фото и видео "Следствие.Инфо" опознало других российских военных летчиков, которых ГУР связывает с атакой на Камышеваху", – говорится в статье.

Старший лейтенант Родион Сергеевич Плотников

По данным журналистов "Следствие.Инфо", в российской армии Плотников служит с августа 2016 года. Его имя фигурирует в налоговых данных челябинского филиала Военно-воздушной академии.

Журналисты нашли анкеты Плотникова на сервисах онлайн-займов. Так, в 2024 году в графе "адрес" он указал контактные данные воинской части №77978. Это та самая часть, которая упоминается в сообщении ГУР. В анкетах для повышения кредитного лимита по банковской карте Плотников указывал ещё два места работы – ООО "Армия", где он работал специалистом, и ООО "КК Городок" – управляющая компания военного городка. По этому же адресу в предыдущих анкетах он указывал свою должность как штурман.

"Фотографии Плотникова журналисты также нашли на сайте знакомств. В утечках из закрытых баз данных есть фото, на которых он без футболки позирует со своим паспортом. Он фотографирует документ со всех сторон, а затем свою банковскую карту. Похоже, у Плотникова серьезные проблемы с долгами", – отмечают журналисты.

Лейтенант Вадим Олегович Перехрест

Свои страницы в соцсетях он также закрыл. На фотографиях Перехрест преимущественно в очках или сзади. "В то же время "Следствие.Инфо" нашло контакты его жены Ирины. В социальной сети "ВКонтакте" в мае 2022 года она разместила их совместное фото. Впоследствии она опубликовала несколько снимков со свадьбы. А в мае 2025 года – фото с дочерью", – отмечают расследователи.

По их данным, Перехрест служит в российской армии уже пять лет и находится в воинской части, которую ГУР связывает с атакой на Камышеваху. На войне против Украины – с октября 2026 года.

Старший лейтенант Никита Викторович Игнатьев

По данным "Следствие.Инфо", он участвует в войне против Украины с сентября 2022 года.

"Фото Игнатьева мы нашли на страницах его жены Татьяны. Она публиковала их свадебные снимки, а впоследствии – фотосессию перед рождением сына. Сам Игнатьев в соцсетях фотографии не выкладывает", – отмечают журналисты.

В налоговых данных есть сведения о выплатах Игнатьеву от Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. За 2019–2021 годы он получил там в общей сложности более 831 тысячи рублей (более 315 тысяч гривен).

Капитан Дмитрий Зверев и старший лейтенант Максим Соколенко

Звереву 37 лет, он служит в российской армии с мая 2012 года, женат, воспитывает сына и дочь.

Соколенко 27 лет, в российской армии служит с августа 2015 года. В 2023 году женился, а летом 2026-го у него родился сын.

В ответе на запрос "Следствия.Инфо" в СБУ сообщили, что следователи расследуют авиаудары российских военных по территории гимназии "Джерело" Камышевахского поселкового совета 2 ноября 2026 года. Россияне применили боеприпасы типа ФАБ-500 и ФАБ-3000.

В Запорожской областной прокуратуре сообщили, что в рамках досудебного расследования проверяются все версии. Однако основной версией является умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам.

При этом на данный момент никому в рамках данного уголовного производства о подозрении не сообщили.

Удар по Камышевахе

2 ноября россияне нанесли удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. Под удар попала школа, где людям раздавали гуманитарную помощь. По сообщению президента Владимира Зеленского, после первого удара россияне сбросили еще 9 авиабомб на укрытие, где находились люди.

В ГУР сообщали, что для совершения военного преступления россияне задействовали четыре самолета Су-34.

Поисково-спасательные работы продлятся две недели. Всего в результате удара погибли 72 человека, четверо числятся пропавшими без вести.

Вас также могут заинтересовать новости: