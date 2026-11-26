Один выстрел такой ракетой обойдётся как солидный коттедж в Испании.

Чехия планирует приобрести для истребителей JAS 39 Gripen немецкие ракеты "воздух-воздух" малой дальности Iris-T. Стоимость контракта составит 1,4 млрд чешских крон, или примерно 57,6 млн евро. Об этом пишет издание Defense Express.

В рамках соглашения Прага получит 30 боевых и 10 учебных ракет. Кроме того, контракт предусматривает поставку запасных частей, обучение персонала, логистическое обеспечение и другие сопутствующие услуги. Подписать его планируют до конца ноября 2026 года.

Как поясняет Defense Express, закупка связана с тем, что имеющиеся в Чехии ракеты AIM-9L перестанут обслуживаться в 2030 году. Iris-T стала логичной альтернативой, поскольку уже интегрирована на истребители Gripen. Ожидается, что эти ракеты будут использоваться до перехода чешских ВВС на американские F-35, поставка которых запланирована на 2035 год.

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Особое внимание издание уделяет стоимости закупки. По его подсчётам, условная цена одной ракеты составит более 1,44 млн евро. Для сравнения: в 2022 году стоимость Iris-T оценивалась примерно в 400 тысяч евро, тогда как американская AIM-9X стоит менее 455 тысяч евро.

В то же время авторы публикации предостерегают от прямого сравнения этих цифр: "в пакет входят также сопутствующие услуги, запчасти и обучение". Поскольку Чехия впервые закупает Iris-T, значительная часть расходов может приходиться именно на подготовку инфраструктуры и персонала, а относительно небольшое количество заказанных ракет дополнительно увеличивает условную стоимость каждой из них.

Этот контракт имеет значение и для Украины. Как отмечает Defense Express, в 2027 году украинские Воздушные силы также должны получить истребители JAS 39 Gripen, способные применять Iris-T. В то же время определить реальную стоимость этих ракет для Украины будет непросто, поскольку они поставляются в составе комплексных пакетов военной помощи вместе со средствами противовоздушной обороны Iris-T SLM.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, совместный украинско-норвежский комплекс ПВО "Десна" будет использовать модернизированные украинские ракеты РК-2ПЗ на базе противотанкового комплекса "Барьер" для борьбы с российскими беспилотниками, летающими на малых высотах. Благодаря относительно низкой стоимости и бесконтактному подрыву эти ракеты могут эффективно применяться мобильными группами для защиты войск и прифронтовых городов от дронов типа "Шахед".

Также мы рассказывали, что опыт использования в Украине британской акустической системы артиллерийской разведки побудил армию Великобритании досрочно модернизировать её и изменить тактику применения для более эффективного обнаружения вражеской артиллерии. Система использует сеть пассивных датчиков, которые не излучают сигналов и способны определять координаты орудий по звуку выстрела на расстоянии до 25 км, передавая данные для контрбатарейного огня за считанные секунды.

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