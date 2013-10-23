Бюджетный кризис обойдется США в 120 тысяч рабочих мест

02:02, 23 октября 2013
Общество
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Бюджетное противостояние между демократами и республиканцами, которое привело к двухнедельному закрытию госучреждений, обойдется США в 120 тысяч рабочих мест и замедлит экономический рост в четвертом квартале 2013 года на 0,25 процентного пункта.

США Фото www.zr.ru

Об этом сказал журналистам во вторник председатель Совета экономических консультантов при президенте США Джейсон Ферман.

"Эту рану мы сами себе нанесли", — сказал он, выступая на брифинге в Белом доме, сообщает РИА Новости.

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Ферман привел ряд независимых исследований, которые оценивают снижение роста ВВП в четвертом квартале в 0,2-0,6 процентного пункта. Ранее Совет экономических консультантов сообщил о тревожной динамике ряда второстепенных показателей статистики, которые, в частности, указывают на возможный рост безработицы.

Данные по безработице за сентябрь были опубликованы во вторник из-за перебоев с работой учреждений и показали, что число рабочих мест увеличилось на 148 тысяч, а безработица незначительно выросла до 7,2%.

Во время бюджетного противостояния республиканская оппозиция отказывалась принять государственный бюджет и расширить лимит на заимствования без сокращения расходов. Республиканцы были вынуждены уступить, отложив вопрос на три месяца и согласившись провести бюджетные переговоры с демократами.

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