Бюджетный кризис обойдется США в 120 тысяч рабочих мест

Об этом сказал журналистам во вторник председатель Совета экономических консультантов при президенте США Джейсон Ферман.

"Эту рану мы сами себе нанесли", — сказал он, выступая на брифинге в Белом доме, сообщает РИА Новости.

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Ферман привел ряд независимых исследований, которые оценивают снижение роста ВВП в четвертом квартале в 0,2-0,6 процентного пункта. Ранее Совет экономических консультантов сообщил о тревожной динамике ряда второстепенных показателей статистики, которые, в частности, указывают на возможный рост безработицы.

Данные по безработице за сентябрь были опубликованы во вторник из-за перебоев с работой учреждений и показали, что число рабочих мест увеличилось на 148 тысяч, а безработица незначительно выросла до 7,2%.

Во время бюджетного противостояния республиканская оппозиция отказывалась принять государственный бюджет и расширить лимит на заимствования без сокращения расходов. Республиканцы были вынуждены уступить, отложив вопрос на три месяца и согласившись провести бюджетные переговоры с демократами.