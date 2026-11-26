Эта фабрика является крупнейшим предприятием по производству спутников в Европе и третьим по величине в мире.

В бельгийском городе Шарлеруа открыли крупнейший в Европе завод по серийному производству спутников. Об этом сообщает официальный сайт Бельгийской монархии.

Отмечается, что новое предприятие площадью 20 тысяч квадратных метров компании Aerospacelab сможет выпускать до 500 спутников в год.

"Эта фабрика является крупнейшим производственным объектом по изготовлению спутников в Европе и третьим по величине в мире. Она будет способствовать укреплению европейской космической автономии, в частности, участвуя в производстве 264 спутников, предназначенных для IRIS², будущей европейской сети защищенной спутниковой связи, по контракту общей стоимостью примерно 2,4 миллиарда евро", – говорится в сообщении.

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Как пишет украинский портал"Милитарный", в целом проект IRIS² предусматривает развертывание 348 спутников на низкой и средней околоземных орбитах. В частности, 330 спутников на низкой околоземной орбите (LEO) – примерно на высоте 1200 км, а также 18 спутников на средней околоземной орбите (MEO) – примерно на высоте 8000 км.

Одной из главных задач проекта является снижение зависимости Европы от иностранных операторов, в частности от американской системы Starlink.

Система будет иметь двойное назначение. Её будут использовать для защищённой связи государственных и военных структур, обмена информацией, управления операциями и обеспечения коммерческого спутникового интернета.

Спутниковая связь Европы

Как сообщал УНИАН, в настоящее время главной альтернативой Starlink для Европы является OneWeb от Eutelsat. Eutelsat имеет на орбите около 600 спутников, тогда как у Starlink их более 10 000. Кроме того, европейские аналоги расположены дальше от Земли, что сказывается на их возможностях.

Поэтому Европа работает над проектом IRIS², в который входят операторы SES, Eutelsat и Hispasat. Первые запуски ожидаются уже в 2029 году. А запланированный флот расширили до 348 спутников на низкой и средней околоземной орбите. Кроме того, в участии в этом проекте заинтересованы телекоммуникационные компании Vodafone, Telefónica, Orange и Deutsche Telekom, стремящиеся обеспечить мобильное спутниковое покрытие.

Бюджет запуска спутниковой группы IRIS² составляет 15,6 млрд евро, что означает общую стоимость одного спутника более 40 млн евро. Для сравнения: запуск одного спутника Starlink обходится в 1,3 млн долларов и обеспечивает в несколько раз большую пропускную способность.

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