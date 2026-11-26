В течение 30 дней Министерство обороны Украины должно получить данные о мужчинах из государственных реестров.

Кабинет министров Украины, разрешивший частной ПВО использовать пилотируемые воздушные суда, постановил провести проверку информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Об этом говорится в постановлении № 1466 от 25 ноября.

В частности, проверка информации будет проводиться на основании данных, обрабатываемых в следующих реестрах:

ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы;

Едином государственном демографическом реестре;

Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Также утверждается "перечень данных государственных информационных ресурсов, которые Государственная миграционная служба передает Министерству обороны для проведения верификации информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет".

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Кроме того, определено, что данные передаются в течение 30 календарных дней.

Таким образом, Минобороны должно получить следующие данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; реквизиты паспорта; уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре; адрес места жительства; сведения о гражданстве и т. д.

Еще должны поступить данные о реквизитах паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также реквизиты предыдущих паспортов. Также сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание, оцифрованное изображение лица и т. д.

"Минобороны поручено обеспечить проведение верификации полученных данных и актуализировать регистрационные данные путем внесения изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в течение 120 календарных дней после завершения верификации", - добавили там.

Новости Украины

Как сообщал УНИАН, в январе 2027 года в высших учебных заведениях Украины начнётся повторная проверка студентов в возрасте старше 25 лет. Число студентов старше 25 лет выросло примерно с 30 тысяч в 2021–2022 годах до 217 770 человек.

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