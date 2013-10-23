В ПР заявляют, что задержание Маркова не связано с политикой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не является ли задержание Маркова следствием того, что он негативно отзывался о Президенте Украины Викторе Януковиче и председателе Верховной Рады Владимире Рыбаке, Ефремов заявил: «У нас какая-то порочная практика получается - как только любого человека, который претендует на звание политика, задерживают правоохранительные органы, то сразу это начинает обрастать какими-то кругами, что он такой борец, что он что-то против кого-то говорил».

Ефремов подчеркнул, что действия правоохранительных органов показывают, что «ни статус партийный, ни политическая принадлежность, ни даже принадлежность к каким-то государственным структурам не исключают того, что человек может быть привлечен к ответственности».

Ефремов считает, что в этой ситуации «необходимо работать с адвокатами, с юристами, а не апеллировать к политической составляющей».

По его словам, «эту же ошибку допускают и юристы Тимошенко, которые не работают по линии юридической, а постоянно пытаются все вопросы перевести в политическую плоскость».

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Как сообщал УНИАН, Марков был задержан 22 октября во время допроса в здании Одесского областного управления внутренних дел.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, ему инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. В милиции напомнили, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Маркова подозревают в организации избиения участников этой акции, а также непосредственно в самом избиении пикетирующих.

Сегодня ночью Марков выл отправлен в Киев, где Печерский райсуд должен избрать ему меру пресечения.

Справка УНИАН. 12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска к ЦИК являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

17 сентября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что Марков вышел из состава фракции Партии регионов.

20 сентября Рыбак официально огласил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.