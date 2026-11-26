Франция просит дополнительно выделить 35 млрд евро фермерам, чтобы затруднить возможный пересмотр бюджета ЕС в случае прихода Ле Пен к власти.

Франция и Германия хотят защитить будущий 7-летний бюджет ЕС от Марин Ле Пен. Лидер французских националистов угрожает сорвать бюджетное соглашение, если победит на президентских выборах, сообщает Financial Times.

Ле Пен, лидирующая в опросах накануне президентских выборов во Франции, заявила, что сократит чистый взнос страны в бюджет ЕС вдвое и прекратит финансирование Украины. По словам источника, близкого к политику, она также дала понять, что может отказаться ратифицировать соглашение о бюджете ЕС.

По данным двух чиновников, осведомленных о ходе переговоров, правительство Франции запросило дополнительно 35 млрд евро субсидий для сельского хозяйства в рамках бюджета ЕС, который начнет действовать с 2028 года. По их словам, это требование призвано обеспечить Франции максимальные выгоды и затруднить Ле Пен пересмотр бюджетного соглашения, если она победит на выборах.

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Французское требование о дополнительных 35 млрд евро субсидий для фермеров предусматривает выделение этих средств отдельно от остальной части бюджета, который направляется на такие приоритеты, как региональное развитие, миграция и социальные программы.

Германия, со своей стороны, стремится закрепить будущее финансирование Украины в бюджетном законодательстве ЕС. Таким образом Берлин хочет гарантировать, что дополнительная помощь Киеву не будет заблокирована Францией или какой-либо другой страной-членом Евросоюза. По словам одного из чиновников, требование Германии призвано сделать поддержку Украины "защищенной от Ле Пен".

"Она нависает над всеми вопросами, которые мы рассматриваем", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в бюджетных переговорах.

Возможность Ле Пен реализовать свои угрозы в отношении бюджета ЕС будет частично зависеть от того, получит ли ее партия "Национальное объединение" большинство в парламенте. В то же время сами эти угрозы уже вызывают беспокойство в других европейских столицах.

Лидеры стран ЕС, которые соберутся в Брюсселе в четверг и пятницу, впервые обсудят бюджетные предложения. Европейские чиновники стремятся согласовать соглашение до конца года.

После того как лидеры утвердят бюджет, страны-члены проведут переговоры с Европарламентом, который должен одобрить соглашение и принять ряд законодательных актов.

По словам чиновников, в конце февраля французский парламент уйдет на каникулы, поэтому процесс вряд ли завершится вовремя, чтобы ратифицировать соглашение до президентских выборов в апреле.

Разногласия внутри ЕС по поводу финансирования Украины

Некоторые страны опасаются уступать требованиям Франции, подозревая, что Париж может преувеличивать последствия прихода к власти лидера националистов. "Французы пытаются извлечь выгоду, угрожая нам правительством Ле Пен", – говорит дипломат ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто связал свое согласие на бюджет ЕС с обеспечением долгосрочного финансирования Украины. Германия, на долю которой приходится около четверти расходов Евросоюза, не поддержит бюджет, если страны-члены не согласятся включить помощь Киеву в законодательство ЕС о "собственных ресурсах".

Это позволило бы в будущем утверждать увеличение финансирования большинством голосов, а не требовать единодушной поддержки всех государств.

Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия уже выступили против дальнейшего финансирования Украины. В то же время все четыре страны являются чистыми получателями средств ЕС, поэтому заинтересованы в сохранении нынешнего уровня бюджетных расходов.

Изначально Европейская комиссия предложила выделить 100 млрд евро на поддержку Украины в течение семи лет, однако эту сумму считают недостаточной.

Страны-члены ЕС также должны договориться, как покрыть более 50 млрд евро процентов по непогашенному долгу Евросоюза, связанному с помощью Киеву. Высокопоставленные чиновники ЕС настаивают на том, чтобы эти расходы финансировались дополнительно к предложенным 100 млрд евро.

Последние заявления Марин Ле Пен

Недавно Марин Ле Пен заявила, что выступает против присоединения Украины к Европейскому Союзу. Она также выступила против вступления Украины в НАТО. По её словам, этот вопрос должен обсуждаться в рамках мирных переговоров.

В то же время Ле Пен предложила Франции выступить организатором масштабной мирной конференции, целью которой станет прекращение развязанной Россией войны.

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