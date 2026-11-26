Лидер Финляндии заявил, что после беседы с Путиным он испытывает определенный оптимизм.

Война в Украине вряд ли закончится до конца года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на конференции Slush.

"Оптимистично ли я настроен в отношении того, что эта война закончится до конца года? Я так не думаю. А это означает, что нам придется готовиться к суровой зиме в Украине, что, по сути, означает противовоздушную оборону, энергетические объекты и финансы", – заявил Стубб.

В то же время он добавил, что сохраняет осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров после своего совместного телефонного разговора с Путиным. Также на этот оптимизм влияет и встреча США, Украины и РФ в Абу-Даби, отметил Стубб.

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Кроме того, лидер Финляндии отметил, что Украина добивается выдающихся успехов в этой войне. Помимо дальних ударов, Стубб также упомянул ситуацию на линии фронта.

"С точки зрения самих боевых действий, это в значительной степени война на истощение. Это тупик. Россия не продвигается. Украина немного отвоевывает территории. Потери колоссальны. Приведу цифру, которую мы получаем от украинцев: в октябре только с российской стороны было 53 000 убитых или раненых. И если сравнить это с войной в Афганистане, которая длилась для Советского Союза 10 лет, там было 18 000 за 10 лет. Так что речь идет о человеческой трагедии", – подчеркнул Стубб.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер прямо обвинил Украину в том, что война с РФ не завершилась в 2025 году. По словам чиновника, тогда США якобы начали добиваться прогресса в вопросе завершения войны, однако Украина якобы атаковала резиденцию Путина, что оттолкнуло Кремль от этого процесса.

В то же время президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию избегать действий, которые могут привести к расширению войны против Украины. Также они подчеркнули важность как можно скорейшего достижения мира.

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