70-летний мужчина скончался от тяжелых ранений в больнице.

В четверг российские военные атаковали Одессу и пригород реактивными дронами, погиб пенсионер.

Как сообщила УНИАН спикер Одесской областной прокуратуры Инна Верба, днем 26 ноября вооруженные силы РФ атаковали реактивными беспилотниками гражданскую инфраструктуру и жилой массив Одесского района. В частности, поврежден фасад и выбиты окна двухэтажного административного здания, а также частного домовладения.

"В результате вражеской атаки от тяжелых ранений в больнице скончался 70-летний мужчина", – сказала пресс-секретарь.

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Сейчас на месте правоохранители документируют военные преступления, начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как отметил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг атаковал Одессу и пригород. Повреждены объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.

По данным главы Одесской военной администрации Сергея Лысака, в частности, инфраструктура пострадала в областном центре.

Другие смертоносные атаки на Одесскую область

Как писал УНИАН, вечером 24 ноября россияне атаковали Одесскую область, в результате чего погибли два человека – 17-летний юноша и 41-летний мужчина.

Удар был нанесен реактивными беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры – повреждены частный дом, производственное помещение предприятия и четыре автомобиля.

Также получили травмы 12-летняя девочка и женщины 50 и 54 лет. Согласно информации управления образования Подольской районной государственной администрации, подросток погиб в городе Подольск – он был учеником лицея № 3 Подольского городского совета.

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