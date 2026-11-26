Новая ИИ-модель OpenAI установила автора рисунков 1808 года из Йельского университета, найдя редкий дневник в архивах.

Новая модель искусственного интеллекта от OpenAI – GPT-6.2 Astra – установила автора загадочной коллекции рисунков 1808 года из архивов Йельского университета. На то, с чем историки не могли справиться годами, алгоритму потребовалось чуть более 22 минут, пишет la Repubblica.

В 2020 году Йельский университет приобрел кожаный альбом, содержащий 34 рисунка и акварели с пейзажами Канады. На них запечатлены места, многие из которых были разрушены вскоре после их создания – например, водопад Шодьер в районе современной Оттавы и устье реки Ривьер-Крез на границе Онтарио и Квебека.

Более двух столетий имя художника оставалось неизвестным. С 2022 года разгадкой занимался историк Марк Хамфрис. Поиски осложнялись тем, что в начале XIX столетия по этому водному маршруту ежегодно проходили тысячи путешественников, а большинство документов той эпохи по-прежнему не оцифрованы и разбросаны по разным архивам.

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Как GPT-6.2 Astra нашла автора

Историк получил ранний доступ к тестированию новой нейросети OpenAI GPT-6.2 Astra и решил проверить ее возможности на реальной научной задаче. Он загрузил в систему изображения из альбома и задал контекст: место хранения (Библиотека редких книг Бейнеке при Йельском университете) и свои нереализованные гипотезы.

Спустя 22 минуты и 1 секунду искусственный интеллект выдал точный ответ. Автором работ оказался французский аристократ Луи-Ги-Шарль-Гийом де Роган-Шабо (1780–1875). После Великой французской революции его семья эмигрировала, а сам он поступил на службу в британскую армию и в 1808 году находился в Канаде.

Чтобы прийти к этому выводу, алгоритм проанализировал несмежные научные базы и нашел упоминание о личном путевом дневнике Шабо в сноске диссертации 2014 года, посвященной французской эмиграции. Сам дневник хранился на микрофильмах в архивах Университета штата Кливленд.

Историк признался, что поначалу отнесся к версии ИИ скептически, поэтому запросил в архивах копии рукописей Шабо. Получив их, Хамфрис сразу узнал характерный почерк автора рисунков. Читая дневник, он убедился, что маршрут аристократа полностью совпадает с датами и местами, указанными в йельском альбоме.

Окончательное подтверждение нашлось на странице от 18 июня 1808 года: причалив на каноэ к форту Сент-Джозеф на озере Гурон, Шабо записал в дневнике: "Я сделал набросок", – и в точности описал вид форта, запечатленный в альбоме.

"Я нашел то неопровержимое доказательство, которое нам, историкам, редко удается получить", – отметил Хамфрис.

Ценность открытия выходит далеко за рамки установления авторства рисунков: найденный GPT-6.2 Astra дневник сам по себе является важнейшим историческим источником, который до сих пор оставался практически без внимания исследователей истории Канады и пушного промысла. По мнению Хамфриса, этот эксперимент доказывает, что модели ИИ начинают обретать способность проводить исторические исследования самостоятельно – выдвигать гипотезы на основе обрывочных данных и находить документы для их проверки.

Ранее стало известно, что нейросеть GPT-6 Astra за шесть часов взломала шифр Наполеона спустя 217 лет. В теории подобную задачу можно было бы выполнить и вручную, однако это был бы долгий и трудоемкий процесс.

УНИАН писал, что модель Claude Fable 5.1 за 44 минуты взломала шифр 17 века, не поддававшийся 373 года.

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