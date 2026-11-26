В частности, компания откажется от фальшивых скидок, вводящих в заблуждение отзывов и принудительных элементов геймификации.

Китайская платформа электронной коммерции Temu обязалась привести ряд своих коммерческих практик в соответствие с законодательством ЕС о защите прав потребителей, пишет Reuters.

"Обязательства Temu касаются широкого спектра коммерческих практик, вводящих потребителей в заблуждение или чрезмерно влияющих на их решения о покупке, в частности, фейковых скидок, фальшивых отзывов, давления во время продаж, принудительной геймификации, а также отсутствующей и вводящей в заблуждение информации", – отметили в Еврокомиссии.

В свою очередь, в компании пообещали предоставлять более понятную и доступную информацию о поддержке клиентов, ценах и оформлении заказа, а также упростить процедуру возврата средств.

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Кроме того, платформа обязалась отказаться от принудительных элементов геймификации, таких как "колесо фортуны", необходимое для доступа к маркетплейсу, и от сообщений, оказывающих давление на покупателей.

Теперь страны будут следить за соблюдением Temu взятых обязательств. В случае невыполнения этих требований платформе могут грозить штрафы в размере 4% и более от её годового оборота в государствах-членах ЕС, которых это касается.

Маркетплейсы и посылки в Украине – последние новости

16 октября польский маркетплейс Allegro начал пилотные продажи в Украине. Тогда сообщалось, что значительная часть ассортимента ориентирована на сезонные потребности украинцев в зимний период.

15 октября парламент принял закон, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до 150 евро, заказанные украинцами через иностранные маркетплейсы. Тогда отмечалось, что принятие этого законопроекта должно дать возможность ежегодно дополнительно привлекать в госбюджет около 10 млрд грн налоговых поступлений.

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