В случае положительного решения Иран станет первым государством, получившим статус партнера "СНГ+".

Содружество независимых государств собирается предоставить Ирану статус партнера в рамках формата "СНГ+". Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, пишет The Moscow Times.

Речь идет об инициативе, которую президент Ирана Масуд Пезешкиан озвучил во время саммита в Туркменистане 9 октября.

"Этот вопрос вызвал интерес, конечно, у многих в СНГ. И я чувствую, оценки в основном позитивные", – сказал Лебедев.

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По его словам, в случае положительного решения Иран станет первым государством, получившим такой статус.

В издании напомнили, что формат "СНГ+" был учрежден в октябре 2025 года по инициативе Казахстана. Он предусматривает привлечение к сотрудничеству государств и международных организаций вне состава Содружества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Сотрудничество РФ и Ирана – другие новости

Как сообщал УНИАН, количество дипломатических встреч между Ираном и Россией продолжает расти, а Каспийское море стало ключевым маршрутом для торговли и военных поставок.

В октябре Пезешкиан посетил Форум стран-экспортеров газа в Москве, где обсудил двустороннее сотрудничество с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он сказал главе РФ о том, что проблемы в регионе нужно решить, "не завися от Соединенных Штатов".

Уже 5 ноября в Россию прибыл высокопоставленный иранский чиновник и член Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резайи. После встречи он заявил журналистам, что это был "чрезвычайно важный обмен мнениями о перспективах" отношений между двумя странами.

Старший научный сотрудник Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия Джим Ламсон в разговоре с журналистами подчеркнул, что сотрудничество между Ираном и РФ также усилилось в результате американо-израильских атак на Тегеран.

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