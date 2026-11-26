Секретные материалы планировали хранить под Лас-Вегасом.

В США рассекретили документы, свидетельствующие о том, что в рамках секретной программы Пентагона рассматривалась возможность строительства специального подземного хранилища для материалов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в частности, возможных обломков НЛО и биологических образцов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на рассекреченный отчет военного подрядчика Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Речь идет о проекте сооружения площадью около 465 квадратных метров, которое планировалось обустроить на территории комплекса Bigelow Aerospace в Северном Лас-Вегасе, штат Невада. Хранилище должно было располагаться под слоем земли толщиной 4,5–6 метров, а его бетонные стены – достигать примерно 90 сантиметров. Доступ предполагалось контролировать через защищенный туннель со стальными дверями и несколькими уровнями безопасности.

Программа стартовала в 2008 году при поддержке тогдашнего лидера демократического большинства в Сенате США Гарри Рида и сенатора Дэниела Иноуэ. Изначально на неё выделили 10 млн долларов. Официально исследование должно было изучать перспективные аэрокосмические угрозы, однако BAASS параллельно занималась поиском материальных доказательств, связанных с аномальными явлениями.

Видео дня

Компания быстро создала защищенный офис в Лас-Вегасе, оборудовав его камерами наблюдения, электронными замками и ограждением. К маю 2009 года в BAASS работали 47 штатных сотрудников, среди которых были ученые, инженеры и бывшие военные.

В то же время руководство Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) скептически оценивало результаты работы подрядчика. В ноябре 2009 года заместитель директора ведомства Летиция Лонг отклонила предложение засекретить программу на самом высоком уровне, отметив: "Нам не известно ни об одном отчете, который содержал бы информацию, достаточно конфиденциальную и уязвимую, чтобы требовать дополнительной защиты".

В итоге DIA признало отчеты компании ограниченно полезными, а после второго года финансирования контракт не продлили. Общий бюджет программы за два года составил 22 млн долларов.

Как отмечает Fox News, последний пакет рассекреченных материалов Пентагона также содержит три видеозаписи с инфракрасных и электрооптических датчиков американских военных платформ за 2020, 2023 и 2026 годы. Они демонстрируют наблюдения неопознанных объектов, однако в Пентагоне подчеркивают, что обнародованные записи сами по себе не являются доказательством их аномальной природы или происхождения.

Поиски аномалий

Как писал УНИАН, лесная служба США рассекретила архивные документы о Бигфуте ("снежном человеке"), которые содержат сообщения о вероятных встречах с загадочным волосатым существом в штатах Монтана и Вашингтон, начиная с 1940-х годов. В материалах упоминаются странные следы, необычные звуки, резкий запах и расследования сообщений от охотников и лесных патрульных, однако никаких научных доказательств существования Бигфута они не содержат.

Также мы рассказывали, что Пентагон обнародовал новую подборку рассекреченных материалов об неопознанных аномальных явлениях, содержащих показания очевидцев, рисунки и отчеты о загадочных объектах, которые наблюдались еще с 1950-х годов. Среди самых известных случаев – инцидент в Техасе в 1957 году, когда после появления необычных объектов у людей якобы выходили из строя автомобили, однако военные в конечном итоге объяснили это редкими атмосферными явлениями, а не внеземной активностью.

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