Украина и ЕС согласовали текст соглашения о едином авиапространстве

Украина и Европейский Союз в ходе 8-го раунда переговоров в Брюсселе 21-22 октября согласовали текст соглашения об едином авиационном пространстве и договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях подготовки документа к подписанию.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на Представительство Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.

«Создание совместного авиационного пространства является одним из ключевых элементов реализации будущего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере транспорта», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает подписать декларацию об едином авиационном пространстве с Европейским Союзом до конца 2013 года.

Читайте также: Украина и ЕС смогут свободно торговать уже к лету 2014 года - посол ЕС

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.