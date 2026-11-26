Курс гривни к евро установлен на уровне 49,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,11 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,14/45,17 грн/долл., а к евро – 49,56/49,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 ноября снизился на 6 копеек и составлял 45,66 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 45,04 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составил 50,11 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,33 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 45,55 гривни за доллар, а курс евро подешевел также на 15 копеек и составил 50,10 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,95 гривни, а евро – по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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