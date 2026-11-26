Будут проведены экспертизы для установления личностей репатриированных погибших.

В Украину вернули тела 250 погибших. Российская сторона утверждает, что эти тела принадлежат погибшим украинским защитникам. Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"По итогам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим", – говорится в сообщении.

В связи с этим следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

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Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, это тела погибших из Харьковского, Донецкого, Херсонского, Запорожского и Курского направлений.

Возвращение тел погибших в Украину и обмен пленными

Как сообщал УНИАН, обмен телами погибших военных между Украиной и Россией происходит на постоянной основе.

Так, в октябре в Украину вернули тела 252 погибших. В июле из России вернули в Украину 501 тело погибших. В апреле в Украину вернули тела и останки 1000 погибших украинских военных. А в июне 2025 года в Украину вернули тела 1212 погибших защитников.

В то же время спецпредставитель американского президента Трампа Джаред Кушнер заявил, что самый масштабный обмен военнопленными между Украиной и РФ, о котором было договорено во время трехсторонней встречи в Абу-Даби, состоится уже до новогодних праздников.

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