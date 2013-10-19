В Каире в закрытом режиме возобновлены слушания по делу Мубарака

В Каире в закрытом режиме сегодня возобновились слушания на суде против экс-президента Египта Хосни Мубарака по делу о трагических событиях в дни революции 2011 года.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, процесс растянется на 3 дня, и все это время судьи будут заслушивать свидетельские показания против обвиняемых. Пресса не допущена в зал суда по соображениям безопасности.

Между тем, как передало издание «Аль-Ахрам», на суд для дачи показаний приглашен бывший глава разведки Мурад Мувафи, который был назначен Мубараком на этот пост в начале февраля 2011 года после того, как занимавший тогда должность руководителя спецслужб Омар Сулейман стал вице- президентом. Мувафи был смещен со своего поста новым президентом Мухаммедом Мурси в августе 2012 года.

Кроме того, на суде ожидаются выступления экс-премьера Атефа Обейда, бывшего главы МВД Ахмеда Гамаля ад-Дина и экс- представителя Высшего совета ВС генерал-майора Хасана ар- Рувейни.

Судебный процесс по делу о гибели демонстрантов в дни январской революции возобновился весной этого года после того, как была удовлетворена поданная защитой Мубарака апелляция на пожизненный приговор. За время, прошедшее с момента начала первого суда над экс-президентом, его сыновьями и бывшим главой МВД в августе 2011 года, страна пережила приход исламистов к власти и их скоропостижное свержение армией летом этого года. Отсидевший за решеткой почти два с половиной года Мубарак условно был освобожден из заключения и сейчас находится в госпитале под усиленной охраной.

Гибель сотен протестующих остается главным пунктом обвинения против бывшего главы государства. По всем остальным статьям, включая присвоение незаконных средств и финансовые махинации с целью личного обогащения, обвинения с Мубарака были сняты.