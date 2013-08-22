Мубарак доставлен в военный госпиталь в Каире

Египетские телеканалы вели прямую трансляцию из военного госпиталя, где приземлился вертолет.

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Каирский суд 21 августа постановил снять последнее обвинение в коррупции с экс-президента Египта, известное как дело о подарках от медиахолдинга ''Аль-Ахрам''. Генеральная прокуратура заявила, что не будет оспаривать решение о его освобождении, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр страны Хазем аль-Библави, наделенный на период действующего в стране режима ЧП должностью заместителя главы военного командования страны, издал указ о помещении Мубарака под домашний арест, где он будет дожидаться повторного судебного заседания по делу об убийстве демонстрантов в январе 2011 года. Суд должен состояться 25 августа.