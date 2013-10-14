Флаг Еврейской автономной области заподозрили в пропаганде гомосексуализма

По просьбе местной жительницы, направившей официальный запрос, символ Еврейской автономной области проверили на содержание пропаганды гомосексуализма. Эксперты Геральдического совета при президенте России не нашли признаков таковой.

Как сообщает Russia Today, проверкой флага занимался государственный герольдмейстер, заместитель директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов. Он пояснил журналистам, что у жителей ЕАО нет повода для волнения, поскольку флаг не пропагандирует гомосексуализм.

«Далеко не всякое изображение радуги связано с сексуальной ориентацией», - говорится в официальном ответе.

Там также разъясняется, что флаг гей-движения представляет собой полотнище из равновеликих горизонтальных полос цветов радуги. Варианты гомосексуальных «знамён» также предполагают добавление изображений и надписей. В свою очередь, флаг Еврейской автономной области, основой которого является белое полотнище, не имеет с этой символикой ничего общего. К тому же во флаге гей-движения шесть цветов, а в символе ЕАО их семь.

После подписания Владимиром Путиным летом 2013 года закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних органы власти усилили проверку на соответствие новым нормам радужной символики, широко используемой многими дизайнерами. Объектами проверки стали, в частности, упаковка молочной продукции и выкрашенный в цвета радуги фонарный столб в Магнитогорске.

Между тем, радуга является библейским символом мира, счастья и добра. Количество полос на флаге ЕАО соответствует числу дней, за которые Бог, по легенде, сотворил мир.