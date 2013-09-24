Россиянин заявил на фонарный столб за пропаганду гомосексуализма (фото)

"Согласно ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», мною в прокуратуру Орджоникидзевского района г. Магнитогорска, было направлено заявление о проверке факта пропаганды ЛГБТ-сообществ путем окраски фонарного столба в радужные цвета на «Центральном переходе» нашего города", сообщил он в письме местному изданию Верстов.инфо.

Прокуратура не нашла в столбе признаков пропаганды гомосексуализма, поскольку радужные цвета на нем расположены в последовательности, которая не запрещена на территории РФ, о чем сообщила заявителю в официальном ответе.