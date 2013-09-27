Главное за день: обзор топ-новостей

Украина за год увеличила транзит российского газа

По оперативным данным, с начала года по 25 сентября 2013 транзит природного газа в страны Европы составил 59,7 млрд м3, что на 0,2 млрд м3 или 0,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

СБ ООН проголосует по Сирии сегодня ночью

Совет Безопасности ООН в ночь на субботу, в 03.00 по Киеву, проведет голосование по резолюции, предусматривающей уничтожение химического оружия в Сирии.

Новый проект резолюции в СБ ООН в ночь на пятницу представили Россия и США. Он предусматривает ответственность за нарушение запрета на использование химического оружия в Сирии вплоть до применения силы, что прописано в главе 7 устава ООН. Российская сторона настаивает, что санкции не наступают автоматически - сначала необходимо подтвердить нарушение резолюции, а затем Совет Безопасности рассмотрит соответствующие меры.

Также инспекторы ООН в ближайшие дни проведут экспертизу на местах семи предполагаемых случаев применения химического оружия в Сирии. Как передает ИТАР-ТАСС, всемирная организация сегодня объявила, что специалисты завершат работу на местах уже в понедельник, 30 сентября, а окончательные результаты расследования следует ожидать к концу октября.

С 1995 года против Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела - Кузьмин

Начиная с 1995 года и по сегодняшний день в отношении Юлии Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью радиостанции «Голос Столицы». В частности, в ответ на вопрос «Вы очень часто говорили о том, что общественность не знает всей правды о деле Юлии Тимошенко. Что вы имели в виду?» Кузьмин сказал: «На слуху только то, что видно. Говоря о Тимошенко, вы вспомните известные уголовные дела, связанные с подписанием газовых контрактов, назовете дело об убийстве Евгения Щербаня и все, ваши знания на этом заканчиваются. На самом деле, начиная с 1995 года и по сегодняшний день, в отношении Юлии Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела».

Также Кузьмин отметил, что для освобождения осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «сегодня есть несколько возможностей. Одна из них – помилование указом Президента».

В частности, в ответ на вопрос «Если Виктор Янукович действительно даст указание о том, чтобы отправить экс-премьера в Германию на лечение, насколько быстро правоохранительные органы смогут организовать эту поездку?», Кузьмин заявил: «Вы должны понять то, что в прокуратуре я занимаюсь расследованием преступлений. Вопросы лечения, отправки на лечение, диагнозов и правильности избранного алгоритма лечения, - это уже не мои вопросы. И отправят Юлию Владимировну лечиться или не отправят, и в какую клинику, - это вопрос не ко мне».

Янукович разрешил части заключенных пользоваться мобильными

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно порядка и условий отбывания наказания».

В частности, по закону, осужденным к лишению свободы, которые содержатся в участке социальной реабилитации, разрешено носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами без ограничений и ценными вещами, также им разрешено иметь при себе мобильные телефоны и аксессуары к ним.

В Украине хотят внедрить электронные налоговые проверки

Министерство доходов и сборов Украины предлагает с 1 января 2014 года начать проводить дистанционные электронные проверки с целью улучшить качество налогового аудита.

Избирательный процесс в пяти проблемных округах начнется 16 октября

Избирательный процесс повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 начнется 16 октября. Об этом сегодня на очередном заседании ЦИК сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Евразийская комиссия ответила на предложение Украины

Евразийская экономическая комиссия ведет активный диалог с Украиной по вопросам торговли и технического регулирования в рамках своего мандата. Комиссия готова минимизировать риски в торговом взаимодействии Таможенного союза и Украины.

Россия и США согласовали проект резолюции по Сирии

Проект резолюции не предполагает применения силы в случае нарушения процедур по утилизации химического оружия. Как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, в случае, если нарушения будут иметь место, то Совбез ООН рассмотрит это дополнительно, и для внешнего военного вмешательства потребуется еще одна резолюция.

60% домов в Украине признали экологически небезопасными

Более 60% жилья в Украине экологически небезопасно. К такому выводу пришла Украинская федерация работодателей охраны здоровья. Так, по их данным, на качество воздуха в помещениях влияют, в том числе, материалы, из которых построен дом и сделан ремонт, бытовая химия и бытовые приборы.

С 1 октября водители должны включать фары, выезжая за город

ГАИ напоминает, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет фар.