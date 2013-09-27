Евразийская комиссия ответила на предложение Украины

Евразийская экономическая комиссия готова минимизировать риски в торговом взаимодействии Таможенного союза и Украины.

Об этом УНИАН сообщили в ЕЭК, комментируя инициативу украинской стороны о проведении трехсторонних консультации по торговым вопросам в формате Украина - ЕС - Таможенный союз.

«ЕЭК в рамках своего мандата уже ведет активный диалог с Украиной по торговле и техническому регулированию (самым чувствительным сферам) на основе подписанных меморандумов между ЕЭК и Кабинетом министров Украины. На этом треке проводятся регулярные консультации. Эта работа как раз призвана минимизировать риски во взаимодействии ТС и Украины», - отметили в ЕЭК.

В ЕЭК также подчеркнули, что взаимодействие с Европейской комиссией носит на сегодняшний день «технический и чисто экспертный характер».

«Что касается взаимодействия ЕЭК с Еврокомиссией, то оно носит на сегодняшний день технический и чисто экспертный характер. Насколько мы понимаем, в том числе потому, что у наших европейских коллег не сформировалось соответствующего мандата на переговоры от стран-членов ЕС. Поэтому для нас в ситуации предложения со стороны Украины нового формата взаимодействия не менее важны позиции стран-членов ТС и ЕЭП», - говорится в комментарии.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета официально предложил странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.