В Украине хотят внедрить электронные налоговые проверки

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство разработало соответствующий проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего внедрения электронного сервиса и осуществления электронных проверок», который предусматривает механизм реализации электронных проверок, определяет права и обязанности плательщиков и налоговых аудиторов.

Сервисом «электронная проверка» с 1 января 2014 года смогут воспользоваться плательщики единого налога, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Миндоходов рассчитывает, что с 1 января 2015 года услуга станет доступной для всех представителей малого и среднего бизнеса, работающих на общей системе налогообложения. А с 1 января 2016 года - для всех категорий налогоплательщиков. Министерство поясняет, что такое поэтапное внедрение необходимо для адаптации предпринимателей, а также для учета всех технических деталей процесса.

Согласно сообщению, Миндоходов предлагает законодательно урегулировать вопросы проведения контролирующими органами электронных проверок на основании данных, указанных в налоговых декларациях и электронных документах налогоплательщика.

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Пресс-служба отметила, что такие проверки будут проводиться по заявлению налогоплательщика, который должен сообщить об этом за 10 дней в территориальный орган Миндоходов.

Кроме того, акт проверки может быть составлен в форме электронного документа и направлен средствами электронной связи налогоплательщику.

«Предлагая такую форму контроля, мы, во-первых, хотим сэкономить время плательщиков налогов, сделать государственный аудит необременительным для них. Во-вторых, мы ориентируемся на минимизацию персонального контакта между плательщиком и государством, снижения роли человеческого фактора», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Александра Клименко.

По данным министерства, существующая инфраструктура электронного документооборота позволит перейти на дистанционный аудит без дополнительных затрат для бюджета и для налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Александр Клименко ранее заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.