Украина за год увеличила транзит российского газа

По состоянию на 25 сентября 2013, суточный транзит в страны Европы составляет 283,5 млн м3, что на 51,6 млн. м3 или 18% больше показателей аналогичного периода 2012 года. ПАО «Укртрансгаз» продолжает выполнять мероприятия по обеспечению стабильной работы в осенне-зимний период 2013/2014 годов, сообщает пресс-служба ведомства.

С апреля месяца по 25 сентября текущего года, в подземные хранилища закачано 9,7 млрд м3 газа.

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Таким образом, в подземных хранилищах газа находится 15,3 млрд м3.

Все заявки стран-импортеров выполняются в полном объеме и в указанные сроки, сообщает Центральный диспетчерский департамент ОАО «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» - ведущая компания по транспортировке и хранению природного газа на территории Украины, 100% акций которой принадлежит государству.

Она состоит из 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд м3.

Общая протяженность газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км.

Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы, общей мощностью 5442,9 МВт. Они размещены на 72 компрессорных станциях, в состав которых входят 110 компрессорных цехов. Кроме этого, ОАО «Укртрансгаз» имеет одну из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная емкость которых составляет 31 млрд м3.