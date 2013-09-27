Избирательный процесс в пяти проблемных округах начнется 16 октября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередном заседании ЦИК сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Как сообщал УНИАН, после прошлогодних парламентских выборов Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря с.г. повторные выборы в пяти проблемных округах.

От оппозиции в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская область) баллотировался Аркадий Корнацкий (ВО “Батькивщина”), в округе №194 (Черкассы) – Николай Булатецкий (ВО “Батькивщина”) №197 (Канев, Черкасская область) – Леонид Даценко (ВО “Батькивщина”) № 94 (Обухов, Киевская область) – Виктор Романюк (ВО “Батькивщина”) № 223 (Киев) - Юрий Левченко (ВО “Свобода”).

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Еще в мае с.г., в соответствии с заявлением лидеров трех оппозиционных сил Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, оппозиционные политические силы обязались поддержать и выдвинуть в 5 проблемных избирательных округах тех же кандидатов.

26 сентября Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223». По закону повторные выборы народных депутатов в соответствующих избирательных округах назначены на 15 декабря 2013 года.

17 сентября заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, сообщил, что на проведение выборов в пяти проблемных округах нужно около 22 млн грн.