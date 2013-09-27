ООН расследует семь инцидентов, связанных с применением химоружия в Сирии

Инспекторы ООН в ближайшие дни проведут экспертизу на местах семи предполагаемых случаев применения химического оружия в Сирии.

Как передает ИТАР-ТАСС, всемирная организация сегодня объявила, что специалисты завершат работу на местах уже в понедельник, 30 сентября, а окончательные результаты расследования следует ожидать к концу октября.

"Миссия Объединенных Наций, расследующая предполагаемое применение химического оружия в Сирии, в пятницу продолжила работу над исчерпывающим докладом, который она надеется подготовить к концу октября", - говорится в сообщении официального представителя генсека ООН Мартина Несирке.

Он впервые открыто перечислил семь инцидентов с возможным применением отравляющих веществ. Это события в Хан-эль-Асале 19 марта, Шейх-Максуде 13 апреля, Саракебе 29 апреля, Гуте 21 августа, Баххарие 22 августа, Джобаре 24 августа и Ашрафие-Сахнае 25 числа того же месяца. Все эти случаи будут включены в окончательный доклад экспертов.

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Последние три добавлены к расследованию по просьбе Дамаска. По инциденту в Гуте эксперты уже представили промежуточный доклад, который подтвердил применение ядовитого газа зарина.

"Команда инспекторов ООН, которая вернулась в Сирию для второго визита 25 сентября, рассчитывает закончить работу к понедельнику, 30 сентября", - сообщил Несирке. По его словам, "эксперты получили несколько документов и образцов", а также опросили множество очевидцев, медиков и пострадавших.

Эксперты ООН по химическому оружию 26 сентября возобновили свою работу в Сирии.

Глава группы инспекторов сообщил, что представленный ранее в ООН доклад по химатаке 21 августа под Дамаском "был лишь частичным".