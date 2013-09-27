Россия и США согласовали проект резолюции по Сирии

Проект резолюции не предполагает применения силы в случае нарушения процедур по утилизации химического оружия. Как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, в случае, если нарушения будут иметь место, то Совбез ООН рассмотрит это дополнительно, и для внешнего военного вмешательства потребуется еще одна резолюция, сообщает РИА Новости.

Любые нарушения процедур по уничтожению химоружия со стороны властей Сирии или оппозиции будут рассматриваться Советом Безопасности ООН отдельно, и для возможных силовых действий понадобится принятие дополнительной резолюции помимо той, проект которой согласовали в штаб-квартире ООН РФ и США, сообщил Лавров.

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"В проекте резолюции содержится договоренность, которая была достигнута в Женеве о том, что любые нарушения этих процедур кем бы то ни было... либо если будет применено химоружие кем бы то ни было, только тогда Совбез ООН будет эти случаи снова рассматривать, в том числе будет готов предпринимать действия по главе 7 Устава ООН (допускающей применение силы), соразмерно тяжести нарушения, которое должно быть стопроцентно доказано", - сказал Лавров журналистам после встречи с госсекретарем США Джоном Керри в пятницу.

Он подчеркнул, что не только власти Сирии, но и оппозиция "призывается сотрудничать с этим процессом".

В начале сентября правительство Сирии согласилось под международным контролем полностью уничтожить запасы химического оружия в стране. Дамаск пошел на этот шаг, предложенный Россией, под угрозой военного вмешательства со стороны США, обвинявших режим Башара Асада в химической атаке 21 августа, в результате которой были убиты полторы тысячи человек.