Кузьмин: Для освобождения Тимошенко есть несколько возможностей

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью радиостанции «Голос Столицы».

В частности, в ответ на вопрос «Если Виктор Янукович действительно даст указание о том, чтобы отправить экс-премьера в Германию на лечение, насколько быстро правоохранительные органы смогут организовать эту поездку?», Кузьмин заявил: «Вы должны понять то, что в прокуратуре я занимаюсь расследованием преступлений. Вопросы лечения, отправки на лечение, диагнозов и правильности избранного алгоритма лечения, - это уже не мои вопросы. И отправят Юлию Владимировну лечиться или не отправят, и в какую клинику, - это вопрос не ко мне».

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На вопрос «Вы не верите в то, что Юлия Тимошенко может отправиться в Германию?», первый заместитель генпрокурора ответил: «Я об этом не думаю. Если будет принято такое решение, и для этого решения будут созданы определенные политико-правовые условия, так и будет».

При этом, на вопрос от радиослушателя «Если Тимошенко выпустят, не получится ли так, что у нас в стране суды просто «прогибаются» под власть?» Кузьмин ответил: «Юриспруденция, как и история, не знает условного наклонения: если выпустят, если не выпустят. Сегодня Юлия Тимошенко отбывает наказание в местах лишения свободы, и для ее освобождения сегодня есть несколько возможностей. Одна из них – помилование указом Президента. И если такое решение будет принято, то суд на него повлиять не сможет. Это исключительное право Президента, предоставленное ему Конституцией, и если он своим правом воспользуется, то Юлия Тимошенко окажется на свободе».