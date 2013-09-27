СБ ООН проголосует по Сирии сегодня ночью

"Совет Безопасности ООН запланировал голосование по резолюции по химическому оружию на уровне министров на пятницу в 20.00 (03.00 по Киеву)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную страницу постпредства Франции в Twitter.

Ранее постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Совбез проведет голосование после того, как исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет доклад об уничтожении сирийских химических арсеналов. В пятницу ОЗХО сообщила, что заседание исполсовета в Гааге назначено на 23.00 по Киеву.

По теме: Россия и США согласовали проект резолюции по Сирии

Новый проект резолюции в СБ ООН в ночь на пятницу представили Россия и США. Он предусматривает ответственность за нарушение запрета на использование химического оружия в Сирии вплоть до применения силы, что прописано в главе 7 устава ООН. Российская сторона настаивает, что санкции не наступают автоматически - сначала необходимо подтвердить нарушение резолюции, а затем Совет Безопасности рассмотрит соответствующие меры.