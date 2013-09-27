СБ ООН проголосует по Сирии сегодня ночью
Совет Безопасности ООН в ночь на субботу, в 03.00 по Киеву, проведет голосование по резолюции, предусматривающей уничтожение химического оружия в Сирии, сообщает постпредство Франции при ООН
"Совет Безопасности ООН запланировал голосование по резолюции по химическому оружию на уровне министров на пятницу в 20.00 (03.00 по Киеву)", - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную страницу постпредства Франции в Twitter.
Ранее постпред РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Совбез проведет голосование после того, как исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет доклад об уничтожении сирийских химических арсеналов. В пятницу ОЗХО сообщила, что заседание исполсовета в Гааге назначено на 23.00 по Киеву.
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Новый проект резолюции в СБ ООН в ночь на пятницу представили Россия и США. Он предусматривает ответственность за нарушение запрета на использование химического оружия в Сирии вплоть до применения силы, что прописано в главе 7 устава ООН. Российская сторона настаивает, что санкции не наступают автоматически - сначала необходимо подтвердить нарушение резолюции, а затем Совет Безопасности рассмотрит соответствующие меры.