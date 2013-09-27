С 1995 года против Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела - Кузьмин

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью радиостанции «Голос Столицы».

В частности, в ответ на вопрос «Вы очень часто говорили о том, что общественность не знает всей правды о деле Юлии Тимошенко. Что вы имели в виду?» Кузьмин сказал: «На слуху только то, что видно. Говоря о Тимошенко, вы вспомните известные уголовные дела, связанные с подписанием газовых контрактов, назовете дело об убийстве Евгения Щербаня и все, ваши знания на этом заканчиваются. На самом деле, начиная с 1995 года и по сегодняшний день, в отношении Юлии Тимошенко было возбуждено 24 уголовных дела».

По словам Кузьмина, «в 1995 году Тимошенко обвинялась в контрабанде валюты, она пыталась перевозить валюту из Украины в Россию. Второе дело в этом же году было возбуждено российской таможней, когда Тимошенко пыталась перевезти из России в Украину 100 тысяч долларов. И дела, которые возбуждались в отношении Тимошенко, - это дела, связанные контрабандой валюты, контрабандой газа, хищениями в особо крупных размерах, нанесением телесных повреждений работнику пенитенциарной службы».

«Кстати, - заметил первый заместитель генпрокурора, - соратник Тимошенко и ее покровитель – Павел Лазаренко – за этот же период попадал под следствие множество раз. В отношении Лазаренко возбуждено 32 уголовных дела, и следствие намерено представить в суде доказательства, что часть этих преступлений они осуществляли вместе. Поэтому когда я говорю, что общественность не знает всей правды, я имею в виду именно это. А также некоторые другие факты, связанные с событиями вокруг этих уголовных дел».

По его словам, «часть этих дел была прекращена в связи с декриминализацией. Дела, с которых я начал, связанные контрабандой валюты, были прекращены в связи с тем, что парламент принял решение декриминализировать эти деяния, теперь они преступлением не являются».

В ответ на уточняющий вопрос: «В сущности, сейчас против Юлии Тимошенко – дело Щербаня и дело газовых контрактов?» Кузьмин заявил: «Нет, все дела, которые я перечислил, и другие находятся в производстве. И эти дела расследовались такое длительное время, часть из них уже завершены, готовы для направления в суд, часть дел направлены в суд и ожидают рассмотрения в судах, а часть дел прекращены».