Янукович разрешил части заключенных пользоваться мобильными

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, внесенный правительством евроинтеграционный закон об изменениях в Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно порядка и условий отбывания наказания Верховная Рада приняла 5 сентября.

В частности, по закону, осужденным к лишению свободы, которые содержатся в участке социальной реабилитации, разрешено носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами без ограничений и ценными вещами, также им разрешено иметь при себе мобильные телефоны и аксессуары к ним.

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Изменениями к статье 59 УИК урегулирован порядок предоставления осужденным длительных свиданий, в частности разрешения на внеочередное длительное свидание для регистрации брака.

Верховная Рада также разрешила кратковременные выезды заключенных в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний.

Кроме того, согласно изменениям к статье 134 УИК, в частности, предусмотрено, что осужденным, на которых наложено дисциплинарное взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру, телефонный разговор может быть предоставлен с целью воспитательного воздействия или в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного, стихийное бедствие, повлекшее значительный материальный ущерб для осужденного или его семьи).

В то же время осужденным, кроме прочего, запрещается: завешивать или изменять без разрешения администрации колонии спальные места, а также оборудовать их в коммунально-бытовых и других служебных или производственных помещениях; готовить и употреблять еду в не предусмотренных для этого местах, выносить продукты питания из столовой без разрешения администрации колонии; наносить себе или другим лицам татуировки; держать животных; изготовлять, хранить самодельные электроприборы и пользоваться ими; самовольно перепланировывать, изменять конструктивные элементы зданий и сооружений колонии, сооружать на производственных объектах разные объекты (бани, прачечные, душевые, сейфы, домики, будки, помещения и средства для отдыха, отопления).