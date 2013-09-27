60% домов в Украине признали экологически небезопасными

Так, по их данным, на качество воздуха в помещениях влияют, в том числе, материалы, из которых построен дом и сделан ремонт, бытовая химия и бытовые приборы.

«Вся экологичность отделки квартиры, мебели и т.д. может быть нивелирована благодаря застройщику, который экономил во время строительства и возводил дом из некачественных стройматериалов», — говорит архитектор Анна Искиэрдо, сообщает Сегодня.

«Внутри жилых и офисных помещений в воздухе выявляют формальдегид, фенол, соли тяжелых металлов, выделяемые мебелью и оборудованием, моющими и чистящими средствами, осевшими на одежде частичками выхлопных газов», — рассказывает главный аллерголог Киева Лилия Романюк.

Читайте также: Кабмин утвердил новый список экологически опасных объектов

«Специалисты токсикологической лаборатории при исследовании ламинированных древесно-стружечной и древесноволокнистой плит обнаруживали превышение предельно допустимых концентраций формальдегида в два-четыре раза», — отмечает врач Харьковской облСЭС Татьяна Рыскина.

Застройщики крайне неохотно рассказывают о качестве используемых строительных материалов. «Есть специальные санитарные нормы, которым должны отвечать стройматериалы, — сказал замгендиректора по стратегическому развитию строительной компании Алексей Говорун. — Без соответствия нормам материалы к нам не могут поступить».