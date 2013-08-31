Генсек ООН: анализ материалов из Сирии займет 2 недели

Эксперты в пятницу закончили сбор материалов, анализ которых позволит подтвердить или опровергнуть сообщения о применении химоружия в Сирии. В субботу эксперты, как ожидается, покинут Сирию, а затем отчитаются перед генсеком ООН о результатах своей работы. Пан Ги Мун, в свою очередь, обнародует отчет перед членами Совбеза, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

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Об этом сообщает РИА Новости.

При этом официальный представитель генсека ООН Мартин Несирки ранее подчеркивал, что эксперты смогут предоставить лишь предварительный отчет. Сделать вывод о том, применялось ли химоружие в Сирии, можно будет только после проведения лабораторных анализов собранного экспертами материала.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что американская разведка располагает доказательствами того, что правительство Сирии 21 августа применило химическое оружие против собственных граждан.

По данным США, в результате атаки 21 августа в пригородах Дамаска погибли по меньшей мере 1429 человек, в том числе 429 детей. Более того, как отметил Керри, известно, что это не единственный случай, когда сирийское правительство применяло химическое оружие.

В настоящее время на территории Сирии работает комиссия ООН, прибывшая туда, чтобы проверить данные о применении такого оружия. Ожидается, что доклад по результатам работы комиссии будет опубликован после 31 августа.