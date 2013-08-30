СМИ: США заподозрили в подготовке авиаудара по сирийским повстанцам

В северных районах страны, которые почти полностью находятся под контролем повстанцев, некоторые лидеры исламистов ушли в горы, где им намного проще укрыться от потенциальной бомбардировки.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Washington Post.

Хотя США ничего не заявляли о намерении нанести удар по лидерам исламистов, Вашингтон уже давно внес группировки «Фронт аль-Нусра» и «Исламское государство Ирака и Леванта» в список террористических организаций. Среди исламистов уже распространился слух, согласно которому на каждую крылатую ракету, выпущенную американцами по войскам Асада придется еще одна, нацеленная на объекты его противников.

Группировка «Фатех аль-Ислам» выпустила специальную инструкцию для своих сторонников, в которой подчеркивается необходимость постоянного перемещения по местности, использования тайных убежищ и тщательной маскировки. Лидерам исламистов советуют отказаться от использования мобильных телефонов, по сигналу которых можно установить их местоположение.

«Америка быстро уничтожила базы воинов джихада в Ираке и Афганистане, убив многих из них, поскольку они не были готовы. Не попадитесь в ловушку лени», — гласит инструкция.

Сирийское правительство также начало принимать меры предосторожности перед возможными ударами с воздуха. Срочно эвакуируются штабы частей и соединений сирийской армии, которые размещаются в гражданских зданиях. Передислоцируется военная техника, способная стать целью для авиаударов. Кроме того, в повышенную боеготовность приведены подразделения ПВО страны.

Ряд стран Запада, включая США, объявили о намерении «наказать» Сирию за предполагаемое применение химического оружия против гражданского населения. Официальный Дамаск, однако, заявляет, что такое оружие правительственными силами не применялось, а на любую внешнюю агрессию будет дан достойный ответ.

Сейчас в Сирии работает инспекция специалистов ООН по химическому оружию. В субботу, 31 августа, они покинут страну и, как ожидается, предоставят отчет о своей работе.