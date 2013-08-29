Обама уверен, что не оппозиция, а войска Асада применяли химоружие

02:22, 29 августа 2013
Мир
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США пришли к выводу, что за химической атакой в окрестностях Дамаска стоит правительство Сирии.

обама / Фото: article-3.com

Такое заявление президент страны Барак Обама сделал в ходе своего официального выступления в Вашингтоне, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Обама также отметил, что США не считают, что у сирийских повстанцев имеется доступ к химическому оружию, которое было использовано в этих атаках.

В последнее время вероятность военного вмешательства западных сил в сирийский конфликт резко возросла.

Ряд стран, в том числе США, Франция и Великобритания, ужесточили свою риторику в отношении режима президента Башара Асада после сообщения о применении в пригородах Дамаска химического оружия, в результате чего якобы погибли более тысячи мирных жителей.

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