В Канаде на дороге поставили детекторы оленей и лосей

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на канадские New Scientist и Ottawa Citizen.

Детектор лосей работает подобно лазерному дальномеру. Он фиксирует объекты, попадающие в зону в радиусе 700 метров от места установки. По словам разработчиков системы, ее главное преимущество перед простыми детекторами движения заключается в том, что попавший в контролируемую зону лось отслеживается системой до тех пор, пока ее не покинет. В то время, когда животное находится в опасной близости от дороги, на месте установки ближайших дорожных знаков мигают специальные предупреждающие водителей сигналы.

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Система детектирует крупные движущиеся объекты вроде лося, оленя или человека, но игнорирует безопасных в случае столкновения птиц или мелких млекопитающих. Кроме того, она распознает нормально двигающиеся по дорогам автомобили и не реагирует на них. В настоящее время в систему, установленную на опытной трассе, включено всего три радара.

Согласно данным за 2000 год, только в США было зарегистрировано около 250 тысяч столкновений машин с животными. В результате таких столкновений ежегодно гибнет около 200 человек, а материальный ущерб от этих аварий превышает миллиард долларов. В настоящее время самым распространенным способом борьбы с оленями и лосями на дорогах являются специальные отпугивающие свистки.