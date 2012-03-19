Олень убежал из ресторана и пошел в детсад
09:40, 19 марта 2012Курьёзы
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В "Колыбе" олень привык есть из рук детей, поэтому после побега направился не в лес, а пошел на детские голоса
В Умани Черкасской области из ресторана убежал олень.
Как сообщает сайт "Вечірня Умань", олень убежал из ресторана «Колыба», где он жил.
Сначала животное выбежало на трассу Киев - Одесса, где напугало работников ГАИ и водителей, а затем пожаловало в детсад. Дети и воспитатели решили, что это лось, и вызвали охотников.
В детсаде беглеца нашел владелец и на автомобиле отвез в загон в ресторане.
Как отмечает издание, в ресторане олень привык есть из рук детей, поэтому после побега направился не в лес, а пошел на детские голоса - в детсад.
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