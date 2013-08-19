Соратников Навального уличили в расхищении пожертвований

Как говорится в пресс-релизе ведомства, Константин Янкаускас, Владимир Ашурков и Николай Ляскин перевели на счет Навального по миллиону рублей, а средства, поступившие на их кошельки системы «Яндекс.Деньги» сверх этой суммы, присвоили.

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В полиции отмечают, что Янкаускас перевел на свой счет в банке четыре миллиона рублей, Ашурков — 2,3 миллиона рублей, а Ляскин — 790 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, МВД в качестве доказательства непрозрачного финансирования избирательной кампании оппозиционера приводит то обстоятельство, что деньги на счета сторонников Навального были перечислены с «закрытых» зарубежных IP-адресов. Ведомство не раскрывает, что значит этот термин. С технической точки зрения у IP-адресов не такого параметра, как «открытый» или «закрытый».

Как заявил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков, деньги, переведенные на счета Янкаускаса Ашуркова и Ляскина, являются их личными средствами, и они вольны распоряжаться ими, как захотят.

Финансирование кампании Алексея Навального осуществляется следующим образом. Его соратники перечисляют по миллиону рублей на счет оппозиционера (это максимальная сумма пожертвования частного лица). После этого объявляется сбор денег в интернете: пользователи Сети перечисляют деньги на кошельки соратников Навального, тем самым компенсируя их затраты. Как заявил «Ленте.ру» Леонид Волков, Янкаускас, Ашурков и Ляскин «найдут способ» сделать так, чтобы средства, перечисленные им сверх миллионного лимита, «помогли кампании Навального».

Претензии к финансированию кампании Навального у Генпрокуратуры возникли после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который не мог понять, поступают деньги Навальному — из Вашингтона или с Чукотки. Генпрокуратура выяснила, что часть денег Навальному перечислили из-за рубежа, что запрещено законом. Материалы проверки передали в МВД.

В штабе Навального отмечают, что поступление иностранных денег оппозиционеру невозможно, так как средства, перечисленные через «Яндекс.Деньги», не поступают напрямую на предвыборный счет. В сервисе «Яндекс.Деньги» заявляли, что правоохранительные органы не обращались по поводу финансирования кампании Навального. Также в «Яндексе» отметили, что IP-адреса, по которым Генпрокуратура судит об иностранных источниках денег, не идентифицируют конкретных людей. В доказательство этого гражданин России Антон Носик, находясь за границей, перечислил Сергею Собянину на счет в Сбербанке 118 рублей.

Как заявил Алексей Навальный на свою кампанию он потратил уже 47 из 49 миллионов рублей. Больше всего денег — 12,5 миллиона рублей — ушло на рекламу. По данным Мосгоризбиркома на 6 августа, на счет Навального перевели 31,56 миллиона рублей. Больше денег было перечислено только Сергею Собянину — более 100 миллионов рублей.