Генпрокуратура РФ подтвердила, что Навального финансировали из-за границы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"В ходе проверки подтверждаются сведения об иностранном финансировании избирательной кампании А. Навального. В частности установлено, что через электронную платежную систему Яндекс-деньги свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира (в том числе США, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Канады) с 347 IP-адресов направили в электронные кошельки А. Навального и членов его предвыборного штаба Н.Н. Ляскина, К.С. Янкаускаса и В.Л. Ашуркова деньги на избирательную кампанию", - говорится в сообщении.

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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил Генпрокуратуру требование проверить финансирование избирательной кампании кандидата в мэры Москвы от РПР-ПАРНАС Алексея Навального. Он уточнил, что речь идет о поступлении денег через Яндекс-кошелек. Между тем, сам Навальный написал на своей странице в "Живом Журнале", что у него прозрачная и понятная система сбора средств на избирательную кампанию, и даже представил статистику поступления денег.