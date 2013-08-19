Трое пострадавших при взрыве на празднике фейерверков в Японии умерли в больнице

Трое пострадавших при взрыве на празднике фейерверков в Японии скончались в больнице.

Как передает РИА «Новости», ранее сообщалось о двух скончавшихся в больнице после взрыва и пожара на празднике фейерверков в японском городе Фукутияма. По данным агентства Киодо, третьим скончался 35-летний житель префектуры Осака.

В больнице остаются еще 30 пострадавших, двое из них - 8-летняя девочка и 13-летний подросток находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 15 августа во время традиционного праздника фейерверков в городе Фукутияма около одной из закусочных под открытым небом прогремели два взрыва, начался пожар. Более 60 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной взрывов стало возгорание бензина из канистры, стоявшей слишком близко к плите. Полиция намерена допросить хозяина закусочной, который сейчас находится в тяжелом состоянии, как только он сможет давать показания.

Традиционно в августе в Японии проходят городские праздники, кульминацией которых становятся фестивали фейерверков. Японские мастера фейерверков, искусство которых насчитывает несколько веков, каждый год создают на ночном небе огненные картины: экзотических бабочек, причудливые цветы, узоры, меняющие цвет и форму. Гостями праздника в Фукутияме, где должны были запустить около 6 тысяч фейерверков, стали около 110 тысяч местных жителей и туристов.