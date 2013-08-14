Египет: Исламисты сообщают о 120 погибших, в Каир не пускают поезда (видео)

Об этом сообщает РИА Новости.

Официального подтверждения информации о количестве погибших пока не поступало. Наличествующие данные о 120 погибших и сотнях пострадавших сообщили агентству в полевом госпитале исламистов.

Как известно, силы МВД страны утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников Мурси в Каире. Полиция для этих целей использует гранаты со слезоточивым газом. Обе площади окружены броневиками, в небе барражируют армейские вертолеты. Исламисты заявляют о том, что полиция использует огнестрельное оружие. МВД сообщило, что в ходе операции был убит один полицейский, пострадали еще пять.

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На эту минуту силам египетской полиции удалось полностью очистить площадь перед Каирским университетом в Гизе, на которой более месяца проводили свои протестные акции сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси, однако на площади у мечети Рабиа аль-Адавийя продолжают находиться тысячи человек.

Также МВД Египта в среду приостановило железнодорожное сообщение между Каиром и остальной частью страны, чтобы избежать дальнейшего распространения беспорядков.

"Движение поездов из и в Каир по всем направлениям остановлено до дальнейших распоряжений из соображений безопасности, чтобы не позволить людям мобилизоваться", - приводит агентство Франс Пресс слова представителя железнодорожной компании.

Напомним, на прошлой неделе египетские СМИ сообщали, что операция по прекращению бессрочных акций сторонников отстраненного от власти экс-президента Мурси может занять несколько недель.

Акции исламистов начались практически сразу после того, как военные отстранили экс-президента Мурси от власти 3 июля. На площадях появились палаточные городки, полевые кухни и больницы, трибуны для выступлений. Ряд СМИ ведут прямую трансляцию с мест проведения акций. После появления информации о возможном штурме, исламисты возвели на подступах заграждения из тротуарной плитки, мешков с песком, металлоконструкций. МВД Египта сообщает, что у демонстрантов есть оружие и взрывчатка.