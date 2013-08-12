В Египте Братья-мусульмане объявили мобилизацию сторонников

Со всей страны в столицу стекаются будущие демонстранты. В пятницу они готовятся выйти на Тахрир и уже предупредили сторонников армии, чтобы те освободили главную площадь страны, а также район президентского дворца, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме этого, исламисты заявляют об организации еще трех акций протеста в разных частях Каира.

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Ранее, на прошлой неделе, сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси возвели баррикады у мечети Рабаа аль-Адауия, опасаясь разгона сидячей забастовки.