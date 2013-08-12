В Египте Братья-мусульмане объявили мобилизацию сторонников
11:19, 12 августа 2013Мир
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«Братья-мусульмане» объявили в воскресенье мобилизацию своих сторонников после новых угроз властей разогнать их митинг в египетской столице.
Братья-мусульмане объявили мобилизацию / Фото: www.i-g-t.org
Со всей страны в столицу стекаются будущие демонстранты. В пятницу они готовятся выйти на Тахрир и уже предупредили сторонников армии, чтобы те освободили главную площадь страны, а также район президентского дворца, сообщает ИТАР-ТАСС.
Кроме этого, исламисты заявляют об организации еще трех акций протеста в разных частях Каира.
По теме: Власти Египта приняли окончательное решение о разгоне акций исламистов
Ранее, на прошлой неделе, сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси возвели баррикады у мечети Рабаа аль-Адауия, опасаясь разгона сидячей забастовки.
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