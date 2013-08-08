МИД Грузии сделал заявление к 5-летию вторжения России

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии по случаю пятой годовщины российско-грузинской августовской войны 2008 года, переданном УНИАН Посольством Грузии в Украине.

Как отмечается в заявлении, это является грубым нарушением фундаментальных принципов международного права, потому что лишает международного признанного права на безопасное, достойное и добровольное возвращение сотни тысяч жертв нескольких этнических чисток, в том числе и в 2008 году.

“При помощи фактического контроля и тяжелого военного присутствия, а также путем активного применения политических, военных и экономических рычагов, Россия добилась признания оккупированных регионов Грузии. До сих пор Россия продолжает игнорировать свои обязательства, указанные в Соглашении о прекращении боевых действий, подписанном Грузией и Россией 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Вместо того чтобы вывести свои войска на довоенные позиции, как изложено в Соглашении о прекращении боевых действий, Россия значительно укрепила свои военные базы, незаконно размещенные в оккупированных регионах Грузии, увеличивая размещение тяжелого наступательного оборудования и числа военнослужащих”, - подчеркивается в заявлении.

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Как отмечают в МИД Грузии, вопреки положениям Соглашения о прекращении боевых действий от 12 августа 2008, Россия открыто сопротивляется созданию механизмов международной безопасности и стабильности на территориях, которые находятся под ее контролем, и продолжает препятствовать доступу гуманитарной миссии к ним.

“Несмотря на агрессию России в августе 2008 года и ее разрушительную политику, направленную против независимости Грузии и государственности, правительство Грузии хочет постепенной нормализации отношений с Россией, основанных на принципах суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ”, - говорится в заявлении.

В МИД Грузии отмечают, что с целью создания благоприятных условий для улучшения напряженных отношений с Москвой Грузия ввела ряд конкретных важных инициатив, но, несмотря на определенную степень положительной динамики в сферах экономического и гуманитарного сотрудничества, «Москва еще больше активизировала свою провокационную политику, направленную на дестабилизацию ситуации в Грузии».

“Российская сторона возобновила процесс установления заборов с колючей проволокой и застав по линии оккупации в Цхинвали и Абхазии, которые находятся в состоянии полного нарушения международного публичного права, а также нарушают права человека. Расширение зоны оккупации, установление ограждений и оборудования на территории Грузии открыто нарушают суверенитет Грузии, территориальную целостность и нерушимость международно признанных границ, что является грубым нарушением Соглашения от 12 августа о прекращении боевых действий. Более того, Россия, как оккупационная власть, осуществляя контроль над Абхазией и Цхинвали, должна нести ответственность в соответствии с международным правом”, - говорится в заявлении.

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Также отмечается, что в пятую годовщину российско-грузинской августовской войны 2008 года правительство Грузии в очередной раз заявляет, что его цель заключается в разрешении существующего конфликта с Россией мирным путем через переговоры на основе принципов международного права.

Грузия также благодарна своим партнерам, которые не оставили страну в одиночестве во время августовской войны 2008 года и сейчас. Грузия ценит дипломатические усилия союзников, которые помогли остановить и предотвратить дальнейшую агрессию российских войск и оказали значительную поддержку правительству Грузии в восстановлении экономической стабильности и инфраструктуры.

“Правительство Грузии считает, что создание независимого демократического государства является наиболее эффективным и надежным способом достижения благополучного будущего для воссоединения Грузии. При реализации этого виденья мы должны иметь тесные партнерские отношения со странами региона, с членами евроатлантической семьи и с международными организациями. Со своей стороны, Грузия готова взять на себя активную роль в укреплении международной безопасности между регионами и остальными странами», - говорится в заявлении.

При этом в МИД подчеркнули, что, «несмотря на существующие серьезные проблемы, Грузия твердо придерживается курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и не жалеет усилий для реализации устремлений грузинского народа”.