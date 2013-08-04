В Грузии ответили на упреки Медведева по Южной Осетии

Об этом заявил специальный представитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе после интервью премьера России Дмитрия Медведева.

По теме: Медведев говорит, что РФ и Грузия помирятся после того, как уйдет Саакашвили

В 2008 году Медведев занимал пост президента России и после нападения грузинских войск на жителей Южной Осетии и российских миротворцев отдал приказ о начале операции по принуждению Грузии к миру, сообщает РИА Новости.

В интервью, посвященному годовщине этих событий, Медведев заявил, что до последнего надеялся, что Грузия прекратит эскалацию конфликта, и выразил мнение, что возврата к прежним, "прохладным" отношениям между руководством России и Грузии не будет. Он также полагает, что народы Грузии, Абхазии и Южной Осетии сами решат, как развивать свои отношения, в частности нужно ли им воссоединение.

"Моя позиция такова, что в 2008 году мы стали жертвами агрессии, к сожалению и к нашему ужасу, с нашей стороны тоже были сделаны неправильные шаги и были допущены драматические ошибки", — заявил Абашидзе в эфире телекомпании "Рустави2" в воскресенье.

По его словам, исход конфликта был таковым, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и теперь "очень трудно урегулировать этот вопрос, и для этого понадобится много сил и времени". Вместе с этим, по словам Абашидзе, никто не ожидает, что Россия сменит свою позицию и отзовет независимость этих территорий, "однако постепенно, маленькими шагами можно продвинуться вперед".

После того, как Россия в 2008 году признала независимость Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.