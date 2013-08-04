Медведев говорит, что РФ и Грузия помирятся после того, как уйдет Саакашвили

Об этом Медведев сказал в интервью телеканалу Russia Today, сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, возврата к прежним, "прохладным" отношениям между руководством России и Грузии не будет.

"Вы знаете, я в этом смысле абсолютный оптимист. Я уверен, что все будет нормально. Наши народы и не ссорились. К сожалению, этот конфликт, конечно, не помогает взаимопониманию, но это не глубинный конфликт народов, это, к сожалению, еще раз говорю, ошибка, переросшая в преступление со стороны отдельных руководителей страны. И сейчас действительно ситуация несколько другая", - отметил Медведев.

"Новое политическое руководство страны в соответствии с изменениями, которые произошли в политической системе, в конституции страны, занимают гораздо более прагматичную позицию. Мы этому рады", - добавил российский премьер.

Медведев напомнил, что не Москва разорвала дипломатические отношения с Грузией.

"Мы готовы к их восстановлению при определенных условиях, а они простые - признание того факта, что произошло. Может быть, это будет идти гораздо более таким аккуратным, сложным путем... Но я уверен, что возврата к прежнему не будет. И эта самая печальная страница в наших отношениях последних лет будет перевернута и уйдет вместе с исчезновением с политической арены Саакашвили и некоторых других людей, которые причастны к принятию этого преступного решения", - сказал он.

Справка УНИАН, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Согласно официальной версии России, причиной войны стало нападение грузинских войск на жителей Южной Осетии. Грузия настаивает, что проводила военную операцию в Цхинвальском регионе в ответ на провокации южноосетинских вооруженных формирований.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость Абхазии и Южной Осетии и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру. Абхазию признала Вануату.