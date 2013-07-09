В Торонто - наводнение: метро закрыто, транспорт заблокирован (фото)
10:11, 09 июля 2013Мир
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В Торонто проливные дожди вызвали сильное наводнение.
В Торонто - наводнение / Фото: Canadian Press
В Канаде сильнейшие дожди, начавшиеся вчера, привели к затоплению улиц Торонто.
Как передает ИТАР-ТАСС, местами вода поднялась до двух метров.
Движение городского транспорта остановлено. Метро закрыто. Власти призывают население по возможности не покидать своих домов.
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На горячую линию постоянно поступают звонки с призывами о помощи от людей, оказавшихся заблокированными в своих автомобилях. В международном аэропорту Пирсон отменены десятки авиарейсов.
Сообщений о погибших и раненых на данный момент не поступало.
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