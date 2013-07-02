Четыре миллиона человек пострадали из-за наводнения в Китае

В китайской провинции Сычуань от наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали более четырех миллионов человек.

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Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, девять человек погибли, еще шесть пропали без вести. Около 120 тысяч человек были эвакуированы. Разрушены три тысячи домов. В провинции выпали рекордные 600 мм осадков, однако по прогнозам синоптиков проливные дожди будут идти ещё несколько дней. В районы бедствия власти направили гуманитарную помощь.