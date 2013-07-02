Четыре миллиона человек пострадали из-за наводнения в Китае
14:36, 02 июля 2013Мир
571
В Китае от вызванных ливнями наводнений пострадали более четырех миллионов человек.
По прогнозам синоптиков, сильные ливни будут продолжаться еще несколько дней / Фото: news.cn
В китайской провинции Сычуань от наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали более четырех миллионов человек.
По теме: Сильная гроза превратила улицы Варшавы в реки (фото)
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, девять человек погибли, еще шесть пропали без вести. Около 120 тысяч человек были эвакуированы. Разрушены три тысячи домов. В провинции выпали рекордные 600 мм осадков, однако по прогнозам синоптиков проливные дожди будут идти ещё несколько дней. В районы бедствия власти направили гуманитарную помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter