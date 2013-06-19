Опрос: 16% россиян считают Украину союзником России

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Левада-Центром.

Так, наиболее близкими друзьями, союзниками России, респонденты назвали Беларусь – 46% (34% в мае 2012 года), Казахстан – 31% (28% - в мае 2012 года), Китай – 20% (16% - в мае 2012 года). Украина в данном рейтинге заняла четвертое место с результатом 16% (13% в мае 2012 года).

Также среди союзником РФ, по мнению опрошенных, является Германия (14%), Армения (12%), Болгария (10%), Куба (9%), Азербайджан (8%), Индия (7%), Венесуэла (6%), Молдова (6%), Узбекистан (5%).

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При этом Украина занимает шестое место среди списка недружественно, враждебно настроенных государств по отношению к РФ.

В частности, наиболее недружественно, враждебно настроенным по отношению к России государством, по мнению опрошенных, являются США – 38%, Грузия – 33%, Латвия – 21%, Литва – 17%, Эстония – 16%, Украина – 11%. В списке недружественных по отношению к РФ странам можно увидеть также Афганистан, Великобританию, Польшу, Японию, Ирак, Иран, Китай, Северную Корею и Азербайджан.

При этом в целом «очень хорошо» относятся сейчас к Украине 10% опрошенных, «в основном хорошо» - 62%, «в основном плохо» - 16%, «очень плохо» - 2%. Затруднились с ответом 9%.

Кроме этого, по мнению 19% респондентов, отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями. 58% считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен. 15% считают, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство. 8% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 23-27 мая 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.