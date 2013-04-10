Россияне стали хуже относиться к Украине (опрос)

За первые три месяца 2013 года на 5% уменьшилось количество россиян, позитивно относящихся к Украине.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, результатами которого располагает агентство УНИАН.

На вопрос: «Как Вы в целом относитесь сейчас к Украине?», в марте ответили «Очень хорошо» 8% (в январе - 10%), «В основном хорошо» - 61% (в январе – 64%).

В то же время «в основном плохо» относились к Украине в марте - 19% (в январе – 16%), «очень плохо» - 3% (в январе - 2%). Затруднились с ответом 9% опрошенных как в марте, так и в январе 2013 года.

Согласно данным исследования, россияне также стали хуже относиться к США, Евросоюзу и даже Беларуси.

Опрос проводился 22-25 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем приняли участие 1601 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.