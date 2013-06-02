Калифорнию охватили лесные пожары: эвакуированы две тысячи человек

Сейчас возникший неподалеку от гидроэлектростанции в городе Санта Кларита пожар охватил уже около 2,2 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.

Со стихией борются не менее 960 пожарных, используются десять вертолетов и восемь самолетов. По словам представителей противопожарной службы, пожар локализован на 20%.

Ранее сообщалось, что в округе Санта-Барбара штата Калифорния вспыхнул пожар в национальном парке Лос-Падрес, более тысячи человек были эвакуированы.