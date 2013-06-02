Калифорнию охватили лесные пожары: эвакуированы две тысячи человек
12:44, 02 июня 2013Мир
954 0
Больше 2 тысяч человек были эвакуированы в калифорнийском округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров, пострадали трое пожарных, пять зданий были полностью уничтожены.
Со стихией борются не менее 960 пожарных
Сейчас возникший неподалеку от гидроэлектростанции в городе Санта Кларита пожар охватил уже около 2,2 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles.
Со стихией борются не менее 960 пожарных, используются десять вертолетов и восемь самолетов. По словам представителей противопожарной службы, пожар локализован на 20%.
Ранее сообщалось, что в округе Санта-Барбара штата Калифорния вспыхнул пожар в национальном парке Лос-Падрес, более тысячи человек были эвакуированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter